Orta ve doğu tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sularının ısınmasıyla ortaya çıkan ve dünya genelinde hava modellerini değiştiren El Nino, bu yıl sosyal medyada ve basında kullandığı çarpıcı lakaplarla gündeme oturdu. ABD'li meteorolog Ryan Maue'nun sosyal medya platformu X'te Peru ve Galapagos Adaları açıklarında deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktığını gösteren bir harita paylaşması, "Mega El Nino" tartışmasını başlattı.

Ancak Miami Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Araştırma Doçenti Emily Becker, mevcut "çok güçlü" kategorisinin üzerine yeni bir sınıf eklemek için bilimsel bir neden olmadığını belirtti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) El Nino ekibi lideri Michelle L'Heureux da kendi analizlerinde yüzey sıcaklıklarının bu denli yüksek çıkmadığını, doğu Pasifik'te normallerin yaklaşık 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini açıkladı.

Resmi sınıflandırmada değişiklik yok

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi sözcüsü Erica Cei, NOAA'nın El Nino sınıflandırma terminolojisini değiştirmediğini ve olayların yalnızca zayıf, orta, güçlü veya çok güçlü olarak derecelendirildiğini bildirdi. Uzmanlar, bölgesel ve anlık sıcaklık rekorlarının El Nino'nun genel şiddetini yansıtmadığını vurguluyor.

Kurum, diğer tropikal okyanuslardaki ısınmayı da hesaba katarak orta tropikal Pasifik'teki üç aylık ortalama sıcaklık sapmalarını ölçen Göreli Okyanus Nino Endeksi'ni (RONI) kullanıyor. Bu ölçüme göre bu yılki El Nino, NOAA'nın en üst seviyesi olan "çok güçlü" kategorisine ulaştı ve 1997-1998 ile 2015-2016 dönemlerindeki büyük olaylarla benzer bir seyir izliyor.

Rekor kırma ihtimali yüzde 60

Olayın olağanüstü güçlü olduğu konusunda hemfikir olan bilim insanları, henüz tüm rekorların kırılmadığına dikkat çekiyor. NOAA'nın 12 Kasım tarihli tahmini, bu yılki El Nino'nun 1950'den bu yana kaydedilen önceki olayların gücünü aşma ihtimalini yaklaşık yüzde 60 olarak öngörüyor.

Bazı bilim insanlarının kullandığı Okyanus Nino Endeksi'ne (ONI) göre üç aylık ortalama şimdiden normallerin 2,5 derece üzerine çıkarak en güçlü seviyeleri geride bıraktı. Ekim ayı sonunda Pasifik'in belirli bir bölgesinde günlük sıcaklıklar normallerin 3 derece üzerine çıkarak rekor kırdı. Melbourne Üniversitesi İklim Bilimi Öğretim Üyesi Mandy Freund, tehlikeli bir duruma dikkat çekmek için çarpıcı ifadeler kullanılmasının kabul edilebilir olduğunu ancak güvenilir veriler oluşmadan yapılan iddialı tahminlerin kamuoyunun bilime olan güvenini sarsabileceğini ifade etti.

Kış mevsimi ve kuraklık riski

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ECCC) kıdemli klimatoloğu David Phillips, bu yılki El Nino'nun benzersiz doğasına dikkat çekerek kış mevsiminin 2023-2024 dönemindeki gibi oldukça ılık geçebileceğini söyledi. Ancak uzmanlar, çok güçlü El Nino koşullarında bile soğuk hava dalgalarının ve kar fırtınalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kuzey Kutbu üzerindeki üst atmosfer rüzgarlarından oluşan kutup girdabının zayıflaması halinde soğuk hava kütlelerinin Kuzey Amerika'ya inebileceğini belirten Phillips, kış aylarında beklenen kar ve nem eksikliğinin bahar kuraklığı riskini artırabileceğini ve orman yangını sezonunun erken başlamasına yol açabileceğini kaydetti.

İklim değişikliği ile ilişkisi belirsiz

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin El Nino olaylarını daha sık veya daha şiddetli hale getirip getirmediği ise henüz kesinlik kazanmadı. Kanada'nın 2026 Değişen İklim Raporu, 1950'den bu yana El Nino bağlantılı iklim dalgalanmalarının arttığını ortaya koysa da bunun doğrudan insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dair bulguların zayıf olduğunu gösteriyor.

Emily Becker, olağanüstü güçlü El Nino olaylarının sıklığının arttığına dair bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ancak bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle daha sıcak olan atmosferin daha fazla nem tuttuğunu, bu durumun da güçlü bir El Nino ile birleştiğinde halihazırda yağış alan bölgelerde çok daha şiddetli yağışlara yol açabileceğini vurguluyor.