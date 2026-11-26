Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF, UEFA nezdinde girişimde bulunacak

TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın öncesinde ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik stattaki kabul edilmez davranışların kınandığı aktarılarak "Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz." ifadeleri kullanıldı.

"Benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemeli"

Ayrıca açıklamada, TFF olarak yaşanan olayların aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir. Başta ciddi güvenlik zafiyetleri olmak üzere bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya bırakılan Beşiktaş Kulübümüzün ve taraftarlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyor; müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz."

Süper Lig kulüpleri, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçındaki polis şiddetine tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün internet sayfasındaki paylaşımda, "Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Birçok Süper Lig kulübü de sosyal medya hesapları üzerinden Beşiktaş'a destek mesajı paylaştı.