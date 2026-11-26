Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir." denildi.

Taraftarların stada girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadın tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarların stada hızlı ve güvenli bir şekilde girişinin sağlandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar; Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz."