Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen İsrail'in Filistinlilere yönelik suçlarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun ateşkesten bu yana yaklaşık 1700 Filistinliyi öldürdüğüne işaret edilen açıklamada, Tel Aviv'in sistematik aç bırakma politikasına ve ablukaya da devam ettiği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 1 milyon Filistinliyi Gazze'nin güneyine sürme planının, İsrail'in Filistin halkına karşı "kötü niyetini" ortaya koyduğu ifade edildi.

Söz konusu planın, varılan anlaşmalar ile arabulucular ve ABD Başkanı Donald Trump'ın memnuniyetle karşıladığı yol haritasının uygulanmasına yönelik tüm çabaları hiçe saydığı vurgulandı.

Barış Konseyi'nin İsrail saldırılarına sessiz kalmasını eleştiren Hamas, akan sivil kanının siyasi sorumluluğunun Konsey'e ait olduğunun altını çizdi.

Açıklamada arabuluculara, İsrail saldırılarını durdurmak ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasının güvenlik ve insani yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için derhal ve ciddi biçimde harekete geçme çağrısı yinelendi.

Ağır insani koşullar altında yaşayan Filistinliler için sınır kapılarının açılması ve gerekli insani yardım malzemelerinin bölgeye girişinin sağlanması talep edildi.

Katz'ın tehditleri ve el-Hayye'nin açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Katz, daha önceki açıklamasında "Gazze Şeridi'nin yüzde 70'ini yerle bir ettiklerini ve yüzde 30'luk kısımdaki Hamas kontrolünün ise bir illüzyondan ibaret olduğunu" iddia etmişti.

Hamas'ın silah bırakmaması halinde şiddetli saldırılar düzenleme tehdidinde bulunan Katz, 1 milyon Filistinliyi güneye sürgün etmeyi amaçladıklarını açıkça dile getirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye de Gazze'de ateşkesle birlikte saldırıların ve ablukanın sürmesinin kabul edilemez olduğunu, bu ihlallere karşı atılacak adımlara ilişkin Filistinli gruplarla görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.