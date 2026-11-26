Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum'da bulunan vatandaşların durumu yakından takip ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.