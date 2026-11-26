Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cazan Petrol Rafinerisi'nin bugün hava mühimmatıyla hedef alındığı ve saldırı sonucu tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, saldırı nedeniyle rafinerideki bazı faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda Nepal uyruklu bir işçinin yaşamını yitirdiği, farklı uyruklardan birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Açıklamada ayrıca, acil müdahale ve teknik ekiplerin saldırının hemen ardından çalışmalara başladığı, hasar tespiti ve tesisin güvenliğine yönelik incelemelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, daha önce Cazan Petrol Rafinerisi'nin İran destekli Husiler tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.