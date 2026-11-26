AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda Gürcistan'da oynanan maçta "Filistin'e Özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Beşiktaş taraftarının insanlık ittifakı adına konuştuğunu ve insanlığın sesi olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Bugün tüm Türkiye ve tüm insanlık ittifakı Beşiktaş'ımızın yanındadır. Takımlarımızın işgalci İsrail'in takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmaları açık bir ilkesizlik ve çifte standarttır. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz."