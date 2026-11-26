Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Bakan Gürlek'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemizin bir daha böyle sorunla karşılaşmaması için tüm iç ve dış etkenler gözetilecektir. Çalışmalarımız önleyici tedbirler kapsamında cezai yaptırımları ortaya açıkça koymaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk Lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için adli işbirliği işlemleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Tutuklama ancak kuvvetli suç şüphesi halinde gerçekleştirilmektedir. Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla gerekenleri yapıyoruz. Devletimiz işinin başındadır, milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Milletimiz adına, hak ve hukuka kasteden kim varsa gerekeni yaparız.

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Devletimiz işin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum; bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur.

SPK tarafından yapılan suç duyuruları doğrultusunda soruşturma devam edecektir. Soruşturmada ana omurga tamamlandı. Şu an itibarıyla iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız.

Denetleme yükümlüğü olan kurumlarla ilgili de adli süreç var. Farklı eylemler var mı bunların hepsi araştırılıyor. Bildiğiniz tutuklu isimler var. 17 Eylül'den itibaren süreç başladığı için şüpheliler artabilir. İddianame yazım aşamasına geçildi. Elbette biz hassas davranıyoruz, suç işleyenler masumu ayırıyoruz. İhmali olanlar varsa savcılarımız gerekeni yapıyor.

Yurt dışına gönderilen paralarla ilgili çalışıyoruz, olumlu gelişmeler de var. El konulan mal varlıklarıyla ilgili çok sayıda taşınmaz da var. Bunların da ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Burada kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Biz kesinlikle vurgunculuk yapanın gözünün yaşına bakmıyoruz. Tek başına para yatırması sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Müliyet hakkı ve güvenliğiyle ilgili bir paket çalışmamız da var. Bir demokratikleşme paketi altında kanuni düzenleme düşünüyoruz. Ana omurga belirlendi, iddianame yazım aşamasına geldi. Şüpheli bir kişi hakkında illa ki dava açılacak diye bir durum yok, takipsizlik kararı da verilebilir. Savcılarımız gece gündüz çalışıyor.