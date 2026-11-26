BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,97 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,53 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin kaygıların hafiflemesiyle Asya ve Avrupa borsalarında alımlar öne çıkarken, Avrupa'daki yükselişe bankacılık ve teknoloji hisseleri öncülük etti.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel genele yayılan alımlarla günün pozitif bir seyirle tamamladı.