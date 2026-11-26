Havacılık, uzay ve savunma sanayisinin en saygın kalite standartlarından biri olan AS 9100 Rev.D belgelendirme tetkikini başarıyla tamamlayan HAVELSAN, uluslararası kalite ekosisteminde tescilli bir oyuncu konumuna yükseldi.

Bu gelişme, şirketin küresel havacılık tedarik zincirine doğrudan katılımı için stratejik kapı araladı.

Küresel standardın belirlenmesinde söz sahibi olacak

AS 9100 belgelendirmesinin sağladığı uluslararası tanınırlık ile harekete geçen HAVELSAN, küresel kalite otoritelerinin başında gelen International Aerospace Quality Group (IAQG) üyeliği için de dayanak oluşturdu.

Yapılan üyelik başvurusu, IAQG Yürütme Komitesi (EC) tarafından onaylandı. Bu kabulle birlikte HAVELSAN, dünyada havacılık kalitesine yön veren seçkin kuruluşlar arasında yerini aldı.

Ana yüklenicilerle doğrudan iş ağı

Gerçekleşen IAQG üyeliği, HAVELSAN’a küresel havacılık devleri ve ana yüklenicileriyle doğrudan iş ağı kurma imkânı tanıyacak.

Bunun yanı sıra şirket, uluslararası arenada AS 9100 serisi standartların geliştirilmesi ve gelecek revizyon süreçlerinde karar verici masalarda yer alarak sektörün geleceğinde doğrudan söz sahibi olacak.