Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter’i kabul etmesi, heyetler arası yapılan görüşmeler ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptının Libya Resmi Gazetesi’nde yayınlanması, Yunanistan’da yakından takip edildi.

Kathimerini gazetesi, "Bu adım, Ankara ile Doğu Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı" yorumunu yaptı; Türk-Libya ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

"Türkiye kazandı"

Emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis, katıldığı bir TV programında, durumu Atina için bir hezimet olarak değerlendirdi.

Ayfantis, “Atina açısından hezimet ortada. Hafter’e onca para akıttık, kendimize bağladığımızı düşündük. Ama Türkiye kazandı. Şimdi siyasi bedelini ödüyoruz” açıklamasında bulundu.

Action 24 televizyonunda Hafter’in Türkiye ziyareti masaya yatıldı; “Birkaç yıl önce bunlar yaşanacak deseler kimse inanmazdı” yorumu yapıldı, “Atina’nın manevra alanının daraldığı” belirtildi.

"Türkiye etkisini artırıyor, Yunanistan faturayı ödüyor"

Politica gazetesi, "Erdoğan'ın Libya'daki ‘barış yapıcı’ rolü ve Yunanistan için hazırlanan fatura" başlığını attı.

Gazete, "Türkiye, Libya'da üsler kuruyor, Trablus ile yakın iş birliği içinde, bu durum Akdeniz’de Yunanistan’a karşı faturayı kabartıyor. Aynı zamanda Türkiye, Libya'dan Somali'ye kadar Afrika'daki ekonomik etkisini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Militaire haber sitesi "Yunanistan Libya konusunda ‘kontrol bizde’ diyordu ama gördük ki hiçbir şey kazanamadığımız gibi 5 insanımızı da kaybettik" yorumunu yaptı.