Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemeler ve mevcut durum değerlendirilmiş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alınmış, vatandaşlarımızın huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiştir."

Suriye ve Irak ile çok boyutlu işbirliğinin her alanda ilerletilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride, Türkiye'nin, müşterek coğrafyada güvenli, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesi vizyonuyla çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Bildiride, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımını muhafaza edeceği dile getirildi. Ayrıca milletin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki tavizsiz duruşun sürdürüleceği vurgulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığı vazifesini Azerbaycan'dan devralan Türkiye'nin, Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve işbirliğini geliştirmeye matuf çabaları daha da ileri taşıyacağı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtilmiş, barışın tesisine yönelik süreçlerde inisiyatif alan tüm aktörler, yükümlülüklerine rağmen hukuk tanımazlıkta ısrar eden İsrail yönetimi karşısında daha kararlı bir tutum sergilemeye davet edilmiştir. Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin son gelişmeler ve mevcut durum ele alınmış, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirilmiş, Türkiye'nin, küresel güvenlik ve istikrar bakımından elzem olan barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdindeki temaslarını sürdüreceği kaydedilmiştir. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda katedilen mesafe değerlendirilmiş, Türkiye'nin, kardeş Libya halkının huzur ve refahı için gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir."