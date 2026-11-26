AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) da değindi.

"Türkiye, dünyaya ilham veren bu güçlü karneyle Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu olan COP31'i başlatmış ve insanlığı evinde ağırlamıştır." diyen Kurum, 155 futbol sahası büyüklüğündeki konferans alanını dünya standartlarının üzerinde bir hız, kalite ve özenle inşa ettiklerini anlattı.

"Milletimiz ve ekonomimiz için tarihi bir kazanıma dönüştürdük"

Küresel çatışmaların ve kamplaşmaların arttığı bir dönemde 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle tarihin en büyük, en kalabalık COP organizasyonunu düzenlediklerine, 102 lideri ve 300'ü aşkın bakanı aynı çatı altında Liderler Zirvesi'nde buluşturduklarına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu zirveyi açan Sayın Cumhurbaşkanımızın, o tarihi Filistin duruşuyla Türkiye'nin küresel vicdanın sancaktarı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik. COP Başkanlığı olarak kağıt üstünde kalan sözlerin tekrarlandığı bir toplantı yerine 'artık aksiyon zamanı' diyerek, Uygulama COP'u anlayışımızı tüm insanlığa teklif ettik. Elektrifikasyondan iklim finansmanına, uyumdan adil geçişe kadar her başlıkta yoğun müzakerelere başkanlık ettik. İkili görüşmelerimizde ülkemizin iklim çalışmalarını, yeniden inşa tecrübesini bütün dünyayla paylaştık. Yürüttüğümüz bu kararlı diplomasi trafiğinin de desteğiyle tam 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. COP31'i ve iklim diplomasisindeki tecrübemizi, milletimiz ve ekonomimiz için tarihi bir kazanıma dönüştürdük. Enerji Bakanlığımızın çalışmaları ve diğer anlaşmalarla değeri 26 milyar doları aşan devasa bir işbirliği hacmi oluşturduk. Çin'le yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptına, uluslararası bankalarla da 5,1 milyar dolarlık finansman paketine imza attık. Suudi Arabistan'la elektrik projelerinde, Kanada'yla enerji teknolojilerinde stratejik adımlar attık.

"Tarihe, en büyük COP, en uzun COP, en başarılı COP olarak geçmiştir"

Antalya'mızda, 2 milyar dolarlık ekonomik hareketliliğin, çarpan etkisiyle iki katına, yani 4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Böylece hem esnafımıza ve turizmimize can suyu verdik hem de Antalya'mıza kalıcı bir uluslararası organizasyon alanı kazandırdık. Türkiye, Antalya'da attığı her adımda, bir yandan şehirlerimize hizmet edecek eserler kazandırmış bir yandan da yatırıma, ekonomiye ve yeni iş imkanlarına olanak sağlamıştır. Bu büyük başarıların, kalıcı eserlerin, kazanımların arkasındaki güç Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Kurum, COP31'e katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile Antalya halkına teşekkür ederek, "Türkiye, çatı karara ilişkin müzakerelerde son dakikaya kadar gayret etmiştir. Aynı karede fotoğraf çektirmeyi bile zul gören ülkeleri, aynı masada buluşturmuş, konuşturmuştur. Devletimiz, birilerine şirin görünmek yerine bu toplantıda tamamen ülkemizin çıkarlarını, menfaatlerini gözetecek başkanlık yürütmüştür. İklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen coğrafyaların hakkını herkese karşı savunmuştur. Bu başarılı organizasyonu alnının akıyla tamamlamış, bitirmiştir. Tarihe, en büyük COP, en uzun COP, en başarılı COP olarak geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.