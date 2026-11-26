Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ajandasında pek çok başlık ile Amerika Birleşik Devleri'ne gidiyor.

Bakan Güler, Amerikalı mevkidaşı Pete Hegseth ile bir araya gelecek.

İki bakanın gündeminde F-16 ve F-35 savaş uçakları alım süreci ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun yer alması bekleniyor.

Öte yandan ikili askeri ilişkiler ve küresel güvenlik konularındaki gelişmeler de masada olacak.

Ziyaret, Güler'in görev süresi boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.