Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde sürdürülen bilimsel araştırmalar kapsamında ortaya çıkarılan tüneller, su kanalları ve farklı dönemlere ait yapı kalıntıları, İstanbul'un tarihi altyapısına ilişkin bilgiler sunuyor.

Prof. Dr. Hasan Fırat Diker'in de görev aldığı çalışmalarda, yapının yer altındaki tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve korunması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, 2025'in başından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinden yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesi çıkarılırken, toplam 600 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlendi. Araştırmalarda ayrıca 6 ayrı mekan ve bunlarla bağlantılı 9 tünel tespit edildi.

Uzmanlar, bu yapıların geçmişte yağmur sularının tahliyesi, su dağıtımı ve yer altı altyapısının işleyişinde önemli işlevler üstlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Tespit edilen en uzun hat olan 180 metrelik tünelin ise tarihi Roma Caddesi ile ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Araştırmalar kapsamında Ayasofya'nın kuzeydoğu bölümünde bulunan ve hipoje olarak adlandırılan yer altı mezar yapısında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olabileceği değerlendirilen yapı katmanlarına ulaşıldı.

Yer altındaki mekanların mimari özellikleri, bağlantılı kanallar ve tüneller, Ayasofya'nın tarih boyunca geçirdiği değişimlerin anlaşılması bakımından yeni araştırma alanları oluşturuyor. Çalışmalarla yapının görünen mimari unsurlarının yanı sıra farklı dönemlere ait tarihi katmanlarının da korunması amaçlanıyor.

Üniversitenin akademik birikimi Ayasofya'nın korunmasına katkı sağlıyor

Tarihi Ayasofya Medresesi'nde yerleşkesi bulunan FSMVÜ, Ayasofya ile kurduğu bağı akademik çalışmalarla da sürdürüyor.

Üniversitenin Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Diker'in Ayasofya'nın mimari ve arkeolojik mirasına yönelik bilimsel çalışmalarda görev alması da bu bağı akademik açıdan güçlendiriyor.

Fatih Sultan Mehmet'in bilim ve eğitim mirasını yaşatma misyonu doğrultusunda tarihi yapıların korunması, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik akademik çalışmaları destekleyen üniversite, Ayasofya'nın yer altı yapılarına ilişkin araştırmalarla da mimarlık tarihi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

Ayasofya'nın yer altı yapılarının ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılan tarihi alanların gelecekte ziyaretçilerle buluşturulması da hedefleniyor.

Bu doğrultuda, ziyarete uygun yer altı bölümlerinin bilimsel belgeleme, koruma ve ziyaretçi güvenliği ilkeleri çerçevesinde tanıtılmasına yönelik teşhir projesi hazırlanması planlanıyor.

Ayasofya'nın yer altındaki tarihi mirasına ilişkin çalışmalarla İstanbul'un geçmişine dair yeni bilgiler edinilmesinin yanı sıra kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Roma Caddesi'nin izleri Ayasofya'nın altında ortaya çıktı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Ayasofya'nın Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı restorasyon sürecinde üstyapısı ile altyapısının birlikte ele alındığını belirtti.

Ayasofya'nın yer altındaki araştırmalarında ortaya çıkarılan en önemli bulgulardan birinin Roma Caddesi olduğunu aktaran Diker, en geç 5. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilecek bu ana caddenin, önceki Ayasofya yapısının hemen önünden geçtiğini, mevcut yapının bünyesinde kalması nedeniyle de yüzyıllar boyunca görünür olmadığını kaydetti.

Diker, Sarayburnu'ndan Küçük Ayasofya'ya kadar düz bir hat üzerinde uzanan ve Tarihi Yarımada'yı adeta ikiye bölen Roma Caddesi'nin Ayasofya'nın önünden geçen 180 metrelik bölümünün ortaya çıkarılmasının İstanbul tarihi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bu bulgunun kentin tarihine ilişkin mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesini gerektirecek nitelikte olduğunu ifade eden Diker, Ayasofya'nın yer altındaki mimari dokusuna ilişkin, "Hiçbir kurmaca tarih romanında dile getirilemeyecek kadar iddialı bir altyapı, bütün fiziksel mimari gerçekleriyle birlikte gün yüzüne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 90 yıl önce başlatılan araştırmalar sürdürülüyor

Ayasofya avlusundaki yer altı yapılarının ilk kez 1935-1936'da sınırlı araştırma ve belgeleme çalışmalarına konu olduğunu aktaran Diker, 2020'ye kadar avlunun altındaki geniş yer altı yapılarının kapsamlı biçimde araştırılmadığına dikkati çekti.

Diker, 2020'de FSMVÜ'nün desteği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle gerçekleştirilen Ayasofya Yer Altı Yapılarının Üç Boyutlu Belgelenmesi Projesi'nin, 2025'te başlatılan çalışmaların bilimsel dayanaklarından birini oluşturduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025'te başlatılan temizlik ve restorasyon çalışmalarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşık 90 yıl önce başlattığı araştırmaların kapsamlı biçimde sürdürülerek tamamlanması bakımından da önem taşıdığını kaydeden Diker, çalışmalarla Ayasofya'nın çok katmanlı yer altı mimarisinin Türk ve dünya kamuoyuna tanıtılacağını ifade etti.

Diker, temizlik çalışmalarıyla Ayasofya'nın yüzyıllardır ihmal edilen yer altı mimarisinin görünür hale geldiğini, bu sayede yalnızca yapının tarihi katmanlarının değil, İstanbul'un tarihinin de yeniden keşfedildiğini vurguladı.

Yürütülen çalışmaların Fatih Sultan Mehmet'in emanetinin bütün yönleriyle ele alınmasına imkan tanıdığını ifade eden Diker, "Bu çalışmalar sayesinde yapının yüzyıllara sari bütün derinliklerini görebilme ve onları koruma imkanına sahip olacağız. Bu bize ne kadar özel bir şehirde yaşadığımızı da bir kez daha gösterecek." değerlendirmelerinde bulundu.