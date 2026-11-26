Sinemaseverler bu hafta 11 yeni film ile buluşacak.

"Kağıttan Kaplan"

Scarlett Johansson, Adam Driver ve Miles Teller'in başrollerini paylaştığı "Kağıttan Kaplan" gerilim meraklılarının beğenisine sunulacak.

James Gray'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Amerikan Rüyası'nın peşindeki iki kardeşin Rus mafyasıyla bağlantılı tehlikeli bir işe bulaşmasıyla değişen hayatlarını anlatıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"1986 yılında New York'un Queens bölgesinde yaşayan Irwin Pearl, ailesine daha iyi bir gelecek sunma hayali kurarken ağabeyi Gary'nin önerdiği kazançlı iş fırsatına dahil olur. Ancak kardeşlerin Rus mafyasıyla ortaklık kurması, başlangıçta umut vadeden planı kısa sürede tehlikeli bir sürece dönüştürür."

"Zor Baba 4"

Robert De Niro, Ben Stiller ve Ariana Grande'nin başrollerinde oynadığı devam filmi "Zor Baba 4", komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

John Hamburg'un yönettiği serinin dördüncü halkası, kayınpederi Jack'ten çokça çeken Greg'in, hala küçük bir çocuk olarak gördüğü oğlunun evlenme teklifi etmeyi düşündüğü sevgilisiyle tanışmasından sonra ailenin sürüklendiği kaosu odağına alıyor.

"İdeal Koca"

Alex Huston Fischer ve Eleanor Wilson'un yönettiği romantik komedi "İdeal Koca" beyaz perdede yer alacak.

Olivia Colman, Alexander Skarsgard ve Elizabeth Debicki'nin rol aldığı film, kendisine bir eş yapması için gizemli bir sepetçiyi görevlendiren yalnız bir kadının sıra dışı hikayesini fantastik bir masal üzerinden anlatıyor.

"Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri"

Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç ve Erdeniz Kurucan'ın başrollerini paylaştığı "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri", fantastik unsurlar taşıyan korku, gerilim ve dram yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Alphan Eşeli'nin yönettiği film, Karadeniz kıyısında insan dışı bir varlığı dünyaya getiren genç bir annenin çocuğunu korumak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

"Hikaye"

Mısırlı yönetmen Mazen Ashraf'ın çektiği "Hikaye", kaçırıp sakladığı bir tanığın yerini unutan ve hafızasını geri kazanmak için hipnoz terapistine başvuran 40 yaşındaki bir gangsterin başından geçenleri konu alıyor.

Haftanın korku filmleri

Mike Nybroe'nin ABD ve Danimarka ortak yapımı filmi "The Influencer Project", şöhretinin perde arkasını anlatan bir belgesel çekmek için Kopenhag'a giden ünlü bir sosyal medya içerik üreticisinin, çekimler ilerledikçe hayatına sızan takıntılı bir takipçinin hedefi haline gelmesiyle kurgudan gerçeğe dönüşen dehşet dolu hayatta kalma savaşını konu ediniyor.

Fatih Gülaydın'ın çektiği "Tasallut: İloğlu Vakaları", yasaklanan kitabından koparılan bir tılsım sayfasıyla ücra bir köy evine musallat olan ifritleri durdurmaya giden bir adamın hikayesini anlatıyor.

Çocukların severek izlediği bir televizyon şovunun neşeli yıldızı parlak turuncu tek boynuzlu bir atı konu alan ABD yapımı "Buddy" ise neşeli ve renkli görünen dünyanın ardında saklanan karanlığı gözler önüne seriyor.

Haftanın animasyonları

Jason Hand, Josie Trinidad ve Fawn Veerasunthorn'un yönettiği "Hexe: Sihir Krallığı", içindeki gizemli büyü gücünü yanlışlıkla serbest bırakınca kendini masalsı Hexe diyarında bulan kural tanımaz bir genç kızın, edindiği sıradışı dostlarla birlikte cadılar evreninin kaderini değiştirecek aile sırlarını keşfetmesini işliyor.

Azimjon Rakhimjonov'un Özbekistan yapımı animasyon filmi "Sihirlandiya: Kahramanlık Görevi", Özbekistan'da kaybolan futbol toplarını ararken başka bir dünyaya adım atan 4 arkadaşın maceraları etrafında dönüyor.

Çinli yönetmen Chen Xi'nin anime filmi "Harika Kanatlar: Macera Adası", derin deniz üssü yakınlarında efsanevi bir canavar sanılan kayıp bir ejderha yavrusunu koruma altına alan Comma ve dostlarının, yanlış anlaşılmaları aşarak minik yavruyu annesine kavuşturmak için atıldıkları su altı macerasını odağına alıyor.