AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"25 milyar ambalajı geri dönüştüreceğiz"

Bakan Kurum'un sunumundan öne çıkanlar şu şekilde:

Ekim ayı itibarıyla; depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan dünyada eşine az rastlanır altyapımızı kurduk ve bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalajı ekonomik değere ulaştırdık.

Sistemimiz tam kapasiteye ulaştığında yılda tam 25 milyar ambalajı geri dönüştüreceğiz, milletimize her yıl 30 milyar liralık değer kazandıracağız.

Ben, tarih önünde, şu hakikati de kayda geçirmek isterim; Türkiye, çatı karara ilişkin müzakerelerde son dakikaya kadar gayret göstermiştir. Aynı karede fotoğraf çektirmeyi bile zul gören ülkeleri, aynı masada buluşturmuş, konuşturmuştur.

Devletimiz, birilerine şirin görünmek yerine bu toplantıda tamamen ülkemizin çıkarlarını gözetecek bir anlayış yürütmüştür. İklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen coğrafyaların hakkını herkese karşı savunmuştur.

Bu başarılı organizasyonu alnının akıyla tamamlamıştır. Tarihe en uzun, en büyük, en başarılı COP olarak geçmiştir.

Son 24 yılda dar gelirli vatandaşımızın güvencesi olan TOKİ’mizle 1 milyon 770 bin konut ürettik, 5 milyondan fazla insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Şimdi bu birikimi Yüzyılın Konut Projesi’yle yeni bir zirveye taşıyoruz.

"15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık"

500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.

Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul’umuz 1. sırada. Türkiye’de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul’dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır.

"İzmir Körfezi’nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz"

Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi’nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik.

Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi’nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz!

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