Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da soruları yanıtlayarak Milli Eğitim Akademisindeki eğitim süreçleri, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve öğretmen adaylarının atama takvimine ilişkin bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl bahar aylarında ilk öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademilerinde eğitime başladığını belirten Tekin, eğitim süreçlerinin büyük oranda uluslararası örneklerle paralel biçimde uygulamalı eğitimler şeklinde yürütüldüğünü ifade etti. Tekin, adayların yıllarını mesleğe vermiş öğretmenlerin yanında, onların tecrübelerinden faydalanarak tüm okul türlerini görecekleri şekilde uygulamalı eğitim aldıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Akademisinin ilk öğretmen adayı 10 bin kişinin bu yıl şubat ayı sonu itibarıyla eğitim süreçlerini tamamlayacağını bildiren Tekin, eğitimlerin bitmesinin ardından 10 bin adayın öğretmen olarak göreve başlayacağını belirtti.

Bu yıl temmuz ayında yapılan 2026 Akademi Giriş Sınavı ile öğretmen adayı olarak aralarına katılacak kişi sayısının Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin olarak ifade edildiğini aktaran Tekin, "Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak bunun dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Milli Eğitim Akademisi'nin 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşlarımız 15 bin kişi." dedi.

AGS tarihlerinde değişiklik yapıldı

Bu yıl ÖSYM ile atama takvimini ve eğitim öğretimin başlangıç takvimini dikkate alarak AGS tarihine ilişkin değişiklik yaptıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Her yıl eylül ayında akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisindeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından daha doğru olacağını düşündüğümüz şekilde 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi giriş sınavını mayıs ayında yapacağız. Yani mayısta sınavı yapıp temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip, eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimleri devam edip, eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar."

Şu anda akademide olan 10 bin adayın bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacağını dile getiren Tekin, 2026 AGS ile 15 bin ve 2027 AGS ile 15 bin kişi olmak üzere toplam 40 bin kişinin söz konusu olduğunu belirtti. Tekin, Cumhurbaşkanının iki akademi sınavına ilişkin rakamları açıkladığını, diğerini ise daha önce açıklamış olduğunu ifade etti.

Bütün öğretmen adaylarına başarı ve kolaylıklar dileyen Tekin, bu haftanın Öğretmenler Günü haftası olması vesilesiyle hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.