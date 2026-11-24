Düzenlemeyle vize temininde yaşanan sorunlar nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan veya kayıt tarihlerini geçirmeleri sebebiyle ikamet izni başvuruları kabul edilmeyen öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karara göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye'ye giriş amacıyla 30 Kasım'dan önce vize başvurusunda bulunan uluslararası öğrenciler, 30 Aralık'a kadar üniversitelerin lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasına göre, vize süreçlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan uluslararası öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

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