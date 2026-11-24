Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, eğitimci, meddah ve masal anlatıcısı Yusuf Duru'nun eğitmenliğinde gerçekleşecek program, 26 Kasım'da başlayacak ve 10 hafta sürecek.

Katılımcılar, masalın temel özellikleri, farklı masal türleri, karakter ve mekan kurgusu ile yaratıcı masal yazımı gibi konularda eğitim alacak.

Geleneksel anlatıcılık yöntemlerinin drama teknikleriyle destekleneceği programda olay örgüsü, dil kullanımı, ses ve nefes, diksiyon, dramatizasyon ve tekerleme yazımı başlıkları ele alınacak.

Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla destekleneceği eğitimde, katılımcıların kendi anlatım biçimlerini geliştirmeleri, özgün masallar oluşturmaları ve hikayelerini dinleyiciye etkili şekilde aktarma becerisi kazanmaları hedefleniyor.

Rami Kütüphanesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek eğitim, perşembe günleri 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Program 28 Ocak 2027'de sona erecek.

Eğitime katılmak isteyenler, ön kayıt başvurularını kütüphanenin Instagram hesabında yer alan bağlantı üzerinden yapabilecek.