Törende, ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Osmancık Kaymakam Vekili ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Belediye Başkan Vekili Bekir Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Kaymakam Yeşilyurt, gazetecilere, Aybüke öğretmenin kısa süren meslek hayatında unutulmayacak izler bıraktığını söyledi.

Aybüke öğretmenin hatırasının daima yaşatılacağını belirten Yeşilyurt, "Aradan 9 yıl geçmesine rağmen bugün hala onun hatırası yaşıyor. Bugün onun adı Osmancık'ta, Çorum'da, Batman'da, Bingöl'de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullarda, kütüphanelerde, caddelerde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Yeşilyurt, "Biz de bu vesileyle başta şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri de Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.