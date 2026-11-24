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Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
24.11.2026 16:11
, 24.11.2026 16:28
Suudi Arabistan’ın başkentindeki Finans Merkezi saldırıya uğradı
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Finans Merkezi’nde yer alan kulelerden biri saldırıya hedef oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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