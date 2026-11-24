New York Times gazetesinin haberine göre, ülkede artan kızamık vakalarına ilişkin görüşlerine başvurulan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, bugüne kadar endişelerin daha çok aşılanamayacak kadar küçük bebekler üzerinde yoğunlaştığını ancak daha önce tek doz aşı yapılan kişilerde yaşlanma, çeşitli tıbbi durumlar veya kullanılan ilaçlar nedeniyle aşı koruyuculuğunun yıllar içinde düşmüş olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu kapsamda, 1989'dan önce doğan ve çocuklukta tek doz aşı olan milyonlarca yetişkinin sanılandan daha "yüksek risk altında" olabileceğine işaret ederek bu kişilere "hatırlatma dozu" aşısı yaptırmanın en güvenli ve etkili seçenek olduğunu savundu.

Vakaların yüzde 40'ından fazlası yetişkinlerde görüldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre de, ülkede bu yıl 5 bin 400'den fazla kızamık vakası kayıtlara geçerken, vakalar 2000'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Kaydedilen vakaların yüzde 40'ından fazlasının yetişkinlerde görülmesi dikkati çekti.

ABD'nin 2000'den bu yana sahip olduğu "kızamığın ortadan kaldırıldığı ülke" statüsünü yeniden kazanabilmesi için kızamığın ülke içinde kesintisiz yayılımını en az 12 ay boyunca durdurması gerekiyor.

Zayıflatılmış canlı virüs içeren aşının hamileler ve orta-ileri düzeyde bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için güvenli olmadığını ileri süren uzmanlar, diğer yetişkinlerin bağışıklıklarını güçlendirmesinin daha da kritik hale geldiğini vurguladı.

New York eyaletindeki salgında virüse maruz kalan yetişkinlerin bağışıklık durumunu inceleyen Rochester Üniversitesinden Dr. Brenda Tesini, "Artık oyunun kuralları değişti." ifadesini kullandı.

Tek doz aşılı yetişkinlerde ağır vakalar ve bağışıklık kaybı

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden nörolog Dr. Pushpa Narayanaswami de özellikle aşısız hastalarda kızamığın beyin iltihabı, işitme veya görme kaybı gibi ağır nörolojik komplikasyonlara ve ölüme yol açabildiğini belirterek, "Bu komplikasyonları önlemenin tek yolu aşılanmaktır." dedi.

CDC'nin mevcut tavsiyesi ve "aşı durumu bilinmiyor" tartışması

Resmi verilere göre, ABD'deki kızamık vakalarının yaklaşık yüzde 96'sını aşısız veya aşı durumu bilinmeyen kişiler oluşturuyor.

CDC, 1989 öncesi doğan yetişkinler için tek dozun yeterli olduğu yönündeki mevcut tavsiyesini sürdürürken Massachusetts General Hospital enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Camille Kotton ise bu tavsiyenin güncelliğini yitirmiş olabileceğini belirterek, risk durumundan emin olmayan herkesin hatırlatma dozu yaptırması gerektiğini ifade etti.