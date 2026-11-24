Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, azalan insansız sistemlerin stoklarını artırmak için ABD'li otomotiv üreticilerine yöneliyor.

Kaynaklar, Bakanlığın İHA üretimini artırmak amacıyla aralarında General Motors'un da bulunduğu önde gelen bazı otomotiv üreticileriyle temasa geçtiğini öne sürdü.

Herhangi bir anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını aktaran kaynaklar, Trump yönetimi yetkililerinin otomotiv sektöründeki yöneticilerden şimdiye kadar "karışık tepkiler" aldığını iddia etti.

Kaynaklar, anlaşmaya varılması halinde otomotiv şirketlerinin İHA üreticilerine parça tedarik edeceğini de öne sürdü.