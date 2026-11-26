Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sırasında kamuoyuyla paylaşılan önemli raporlar derlendi.

UNFCCC tarafından COP31’in ilk günü olan 9 Kasım’da yayımlanan “2026 Küresel İklim Eylemi Yıllığı” başlıklı raporda, küresel iklim eyleminde ilerleme kaydedildiği ancak mevcut hızın, iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığı kaydedildi.

Raporda, incelenen 96 küresel sosyoekonomik göstergeden 44’ünde ilerleme sağlandığı, 19’unda ilerleme sağlanamadığı, 33 gösterge için yeterli veri bulunmadığı aktarıldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 2025'te yüzde 33,8'e yükselerek yüzde 33'lük paya sahip kömürü geride bırakırken, aynı yıl elektrikli araçlar binek ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 25'ini oluşturdu.

Rapora göre tarım ve gıda sistemlerinde gıda kaybı ve iklim dayanıklılığı önemli sorunlar olmaya devam ediyor ve küresel gıda üretiminin yüzde 13'ü kaybediliyor.

WMO’nun “İklimin Durumu” raporu COP31 için güncellendi

Dünya Meteoroloji Örgütünce (WMO) COP31’in ilk günü olan 9 Kasım’da açıklanan "İklimin Durumu" raporuna göre 2015-2026 dönemindeki 12 yıl, kayıtlardaki en sıcak 12 yıl oldu.

2026 ocak-eylül döneminde küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,47 derece üzerine çıkarken bu yılın en sıcak dört yıl arasında yer alacağı tahmin edildi.

Raporda, Pasifik Okyanusu’nda gelişen El Nino hava olayının yıl sonuna doğru çok güçlü seviyelere ulaşacağının ve bu durumun 2027’de küresel sıcaklık rekoruna neden olabileceğinin altı çizildi.

Okyanus suyu sıcaklıklarında 2026’da üst üste 10'uncu kez yıllık rekor kırılırken küresel ortalama deniz seviyesi 2026'da uydu kayıtlarının başladığı 1993 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Raporda, atmosferdeki 3 ana sera gazına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre sanayi öncesi döneme kıyasla atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu yüzde 53, metan yoğunluğu yüzde 167, diazot monoksit yoğunluğu ise yüzde 26 artarak rekor düzeylere geldi.

2026’nın ocak-ağustos döneminde yaşanan aşırı hava olaylarından örnekler de raporda yer aldı.

Avrupa’da yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgalarında 30 binden fazla, Nepal’deki buzul çökmesi ve sonrasında meydana gelen selde 1356 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

UNDRR ve WMO’dan erken uyarı sistemlerine ilişkin rapor

BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) ile WMO tarafından hazırlanan ve 11 Kasım’da açıklanan “2026 Küresel Çoklu Tehlikelere Karşı Erken Uyarı Sistemlerinin Durumu” raporunda dünyada erken uyarı sistemlerine sahip ülkelerin sayısının arttığı ancak özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan ülkelerde ciddi eksiklikler bulunduğu belirtildi.

Rapora göre 2026 itibarıyla çoklu tehlikelere karşı erken uyarı sistemine sahip ülke sayısı 136 oldu.

2015'te bu sayının yalnızca 56 olduğunun altı çizilirken ülke sayısındaki artışın 2015'e göre yüzde 143'e ulaştığı kaydedildi.

Erken uyarı sistemlerinin hayat kurtarma kapasitesine ilişkin istatistiklerin de paylaşıldığı raporda gelişmiş erken uyarı sistemlerine sahip ülkelerde afet kaynaklı ölüm oranının, sistemleri sınırlı veya orta düzeyde olan ülkelere kıyasla 6,1 kat daha düşük, afetlerden etkilenen insan sayısının ise 3,2 kat daha az olduğu vurgulandı.

WIPO’dan ekosistem restorasyonuna ilişkin kapsamlı çalışma

BM’nin uzmanlık kuruluşlarından biri olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından hazırlanan “Yeşil Teknoloji Kitabı – İklim Değişikliğinden Etkilenen Ekosistemlerin Restorasyonuna Yönelik Çözümler” başlıklı raporunda ekosistem restorasyonu için gereken finansman ihtiyacı ve ekosistemlerin izlenmesinde yapay zekanın rolü ele alındı.

Küresel ekosistem restorasyonu için 2030'a kadar yıllık yatırım ihtiyacının 296 milyar dolar olacağı ancak halihazırda yılda yaklaşık 64 ila 133 milyar dolar finansman sağlandığı belirtilen raporda mevcut finansmanın yaklaşık dörtte üçünün kamu sektöründen sağlandığı aktarıldı.

Raporda, yapay zeka ve makine öğrenmesi, uydu görüntüleme ve uzaktan algılama, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile lidar ve radar sistemleri gibi teknolojiler sayesinde ormanların durumunun, yaban hayatının hareketlerinin, mercan resiflerindeki beyazlamanın, buzulların erimesinin ve sulak alanlardaki değişimlerin daha yakından izlenebildiği anlatıldı.

FAO’dan çiftçiler ve kırsalda yaşayan toplulukların durumuna ilişkin rapor

BM Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) COP31’in ikinci günü olan 10 Kasım’da açıkladığı “Sosyal Koruma ve İklim Değişikliğine Uyumun Sınırları” raporunda iklim değişikliğinin etkileri ağırlaştıkça, çiftçilerin ve kırsal toplulukların bu etkilere uyum sağlama kapasitesinin de sınırlara ulaştığı belirtildi.

Tarımsal üretimin sürdürülemez hale geldiği bölgelerde çiftçilerin borçlanma, yoksullaşma ve göç gibi sorunlarla karşılaştığı, özellikle küçük ölçekli üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına ve sosyal güvenceye erişiminin sınırlı olduğu anlatıldı.

Raporda bu noktada yalnızca iklim uyum politikalarının yeterli olmadığı, sosyal koruma sistemlerinin devreye girmesi gerektiği vurgulandı.