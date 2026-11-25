Dünya, ilk kez art arda 6 gün boyunca sanayi öncesi dönemin 2 derece üzerinde sıcaklıklar yaşadı.

Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, küresel yüzey sıcaklığı pazartesi günü sanayi öncesi seviyelerin 2,24 derece üzerine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaştı. Tahminler, sıcaklıkların birkaç gün daha benzer seviyelerde kalabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, bu rekorun Paris İklim Anlaşması'ndaki uzun vadeli sıcaklık sınırının aşıldığı anlamına gelmediğini ancak iklim krizinin ulaştığı boyutu gösterdiğini belirtiyor.

Kopernik İklim Değişikliği Servisi'nin iklim stratejisi sorumlusu Samantha Burgess, küresel sıcaklıkların aylardır rekor seviyelerde seyrettiğine dikkati çekti.

Daha önce günlük sıcaklıkların 2 dereceyi aştığı iki dönem yaşanmıştı. Bunlar Kasım 2023 ve Şubat 2024'tü. Ancak bu dönemlerde sıcaklıklar mevcut rekor kadar uzun süre yüksek kalmamıştı.

El Niño ve fosil yakıtlar sıcaklığı artırıyor

Bilim insanları, sıcaklıklardaki yükselişin arkasında fosil yakıt kullanımından kaynaklanan uzun vadeli küresel ısınma ve güçlü El Niño etkisinin bulunduğunu belirtiyor.

El Niño'nun ocak ayında zirveye ulaşması beklenirken etkilerinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceği öngörülüyor.

Artan sıcaklıklar, Endonezya ve Amazon yağmur ormanlarında kuraklık ve yangın riskini de artırıyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, tropikal bölgelerdeki kuraklığın bitki örtüsünün atmosferden daha az karbon çekmesine yol açabileceği ve karbondioksit miktarındaki artışı hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.

Aşırı sıcaklıklar can kayıplarına yol açıyor

Bilim insanları, aşırı sıcaklıkların hava olaylarını daha şiddetli ve ölümcül hale getirdiğine dikkati çekiyor.

Bu yıl Avrupa Birliği'nde yaz aylarında yaşanan rekor sıcaklıkların 50 binden fazla, İngiltere'de ise yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, hükümetlerin hem toplumları aşırı sıcaklıklara hazırlaması hem de sera gazı emisyonlarını azaltma çalışmalarını hızlandırması gerektiğini vurguluyor.