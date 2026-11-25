Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husiler tarafından dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sivil tesisleri hedef alan, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemlerin derhal sona erdirilmesi yönündeki çağrının yinelendiği belirtilen açıklamada, "Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi teyit ediyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.