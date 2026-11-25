Altın piyasasında en düşük 5 milyon 965 bin lira, en yüksek 6 milyon 136 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 140 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 444 milyon 25 bin 721,75 lira, işlem miktarı ise 2 bin 254,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 804 milyon 62 bin 846,64 lira olarak gerçekleşti.

Altının onsu ABD enflasyon verisi sonrası 3 bin 500 doların altına indi

Gün içinde satış baskısının artmasıyla 3 bin 469 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu Türkiye saatiyle 16.50 itibarıyla 3 bin 476 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, aylık bazda​​​​​​​ yüzde 10'dan​​​​​​​ fazla değer kaybetti. Yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaşadığı gerileme ise yüzde 38'in​​​​​​​ üzerine çıktı.

ABD'de PCE enflasyonu yüzde 3,8 ile Fed hedefinden uzaklaştı

Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan en temel unsurların başında, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentisi geliyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi ise yıllık yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verisinin yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3'e revize edilmesi, ekonomideki canlılığın sürdüğünü ortaya koydu. Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 96-97 bandında fiyatlanmaya başladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,93-5,00 bandında seyretmesi de faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflattı.

Analistler, şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran savaşının enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklediğini ve faiz indirimi beklentilerini 2027 sonrasına ötelediğini belirtiyor.

Teknoloji hisselerindeki satış ve tarife tehditleri değerli metalleri baskılıyor

Öte yandan, ABD'nin Çin ve Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi planları ile küresel borsalarda yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan satış dalgası emtia piyasalarını da olumsuz etkiledi. Diğer varlık sınıflarındaki zararlarını telafi etmek isteyen yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla altın satışına yöneldiği ifade ediliyor.

Altın fiyatlarındaki gerileme diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 3'ü aşan kayıpla 39 dolara inerken, platin ve paladyum fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,5 değer kaybetti.