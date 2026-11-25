Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda 16-22 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine yer verildi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1379 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1291 uçuşla Madrid Barajas, 1249 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Amsterdam, 1226 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1088 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da günlük 778 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olarak belirlendi.