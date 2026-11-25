İlk kez SİHA platform entegrasyonu gerçekleştirilen TOLUN L KİLİT 310 lazer arayıcı başlıklı tam atım mühimmat, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS-KKS ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 lb. sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkat çekiyor.

İnsansız Hava Araçlarında kullanımda açılır kanat yapısı ile 50+ km menzile sahip olan TOLUN L, KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sağlıyor.

TOLUN L, çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor. TOLUN L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor.

Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN L, yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısına sahip olan TOLUN L, sorti sayısını düşürerek, operasyon maliyetlerini azaltabiliyor. TOLUN L, gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için kokpitten programlanabiliyor.

Hareketli hedeflerin yeni kâbusu

Hareketli hedeflerin yeni kâbusu olan ASELSAN TOLUN L, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin; tek sortide tek veya çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman, açılır kanat bütünü ile uzun menzil, gece/gündüz şartlarında görev yapabilme; GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım ve CRPA antiJam anteni ile GNSS karıştırmasına karşı dayanıklılık özellikleri ile hava taarruzunda oyunu değiştiriyor.