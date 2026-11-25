Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlenen programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sanat yönetmenliğinde sergilenen, "Kim Var?" isimli müzik ve tiyatro gösterisini gerçekleştiren güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılıydınız. Süper." dedi.

Öğrenciler de Erdoğan'ın bu ifadelerine, "Çok teşekkür ederiz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" şiirinden bir bölümü şarkı şeklinde söyleyen öğrenciyi de "Maşallah" diyerek sevdi.