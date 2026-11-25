Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Konuşmasının başında, dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Eskişehir ve Malatya’daki askeri helikopter kazaları) 12 gün arayla yaşanan 2 elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar, en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacak. https://t.co/o7ROpfytjA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta da bir başka askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 4 askerin şehit düştüğünü hatırlatarak, "Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddet insanlık suçudur"

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da bu anlamlı program vesilesiyle katılımcıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mensuplarına, toplantıya iştirak eden tüm kadınlara ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ederek şunları kaydetti;

Sözlerimin hemen başında bir hususu açık yüreklilikle ifade etmek isterim; Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında, milletimizin bin türlü badireyi atlatıp hayatta kalmasında büyük emeği olan, fedakarlığı olan ama çoğunun ismi bilinmeyen kadın kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Elleri öpülesi şehit annelerimiz başta olmak üzere milletimizin bekası, birliği, dirliği, ülkemizin ve devletimizin istiklali için canlarından can veren bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Yine burada bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum.

Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve komşumuz İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara, tüm çocuklara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu salondaki siz kıymetli misafirlerimizin yanı sıra ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde kadına karşı şiddetle mücadeleye omuz veren herkese en içten tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mücadeleyi kimliklerin ötesinde bir insanlık mücadelesi olarak gören ve destekleyen herkesten Allah razı olsun.

"Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek de şiddettin bir türüdür. Kadınları sosyal hayattan eğitimden yoksun bırakan her uygulama şiddettir. https://t.co/VbyWnmJQeg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

"Şiddetin sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır"

Şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım; Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır.

Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür. Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan, bilhassa en temel hakları olan eğitimden yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür. Özellikle son dönemde küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür.

"Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz"

Yani şiddet hep fiilde değil, bazen bir kötü sözde, bazen bir tehditte, bazen de kadının hayallerinin önüne konulan engellerde kendisini gösterir. Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir. Ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir.

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değil; kadını değersiz gören, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarladır. https://t.co/ELcUoDpiTM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

"Mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğim"

Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda şunu tekrar teyit etmek isterim; Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.

Kimi cehaletten, kimi önyargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre haline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağım. Doğru bildiğimiz bu yolda kadınlarla omuz omuza yürümeye, bu mücadeleyi birlikte vermeye inşallah devam edeceğimize inanıyorum. Bu noktada kadınların ortaya koyduğu çabaları, özellikle şiddete karşı mücadelede dayanışma içinde hareket etmelerini çok kıymetli buluyorum. Halen aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte, bu yolda kat edilen mesafeden büyük memnuniyet duyuyorum.

“Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi, geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetindeki politikaları hayata geçirdik. https://t.co/tOIjdS3Kl9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

"Dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik"

Hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi de geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. Yıllarca kadın haklarından bahsedenlerin, kadın erkek eşitliğinden, kadına yönelik şiddetten bahsedenlerin hiçbirinin bu sorun umurunda olmadı. Daha önce bu konu ya görmezden gelinmiş ya ihmal edilmiş ya da "kol kırılır yen içinde kalır" mantığıyla şiddet vakalarının üstü örtülmüştü. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya ve istatistikler tutulmaya başlandı. Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik.

"Kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık"

2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle bu alanda son derece önemli adımlar attık. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u devreye aldık. Bu kanunun çıkmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir dönem başlamış oldu. 2014'teki değişiklikle Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 2021 ve 2022'de Ceza Kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık. Önleyici faaliyetler kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek 8,2 milyon kişiye ulaştık. Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. Şu anda Aile Bakanlığımıza bağlı 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor.

81 ilimizdeki 112 adet kadın konukevi ve 451 şiddetle mücadele irtibat noktası yüksek hizmet standardıyla çalışmaya devam ediyor. Alo 183 hattı ve KADES uygulaması ise günün her saati şiddet mağduru hanım kardeşlerimize hizmet veriyor. Ulusal eylem planlarımızı 2007'den bu yana kararlılıkla uyguluyoruz. Geçen sene yürürlüğe giren ve 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı bir yıllık uygulama süresini geride bıraktı. İlk yılda 81 şehrimizin tamamında hazırlanan il eylem planı ile ulusal hedeflerimizi yerel düzeyde somut çalışmalara dönüştürdük. Bundan sonra da planı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

“Her zaman kadınların yanındayız” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına, ekonomiye ve siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık ama elbette hala çözmemiz gereken meseleler var. https://t.co/J5MDDS3VuX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

"Durmadan, dinlenmeden çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"

Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil, diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız. Kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanarak ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncüsü olduğu "Haydi Kızlar Okula" gibi kampanyalarla kız çocuklarının fırsat eşitliğinin hakiki manada temin ettik. Ayrıca kapasitesini 1 milyona çıkardığımız yükseköğretim yurtlarıyla, 81 şehrimizin tamamında açtığımız üniversitelerle, başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına, ekonomiye ve siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık. Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Halen çözmemiz gereken meseleler olduğunu biliyoruz. Ama bunların hiçbiri elde ettiğimiz kazanımlardan daha büyük değildir. İnşallah durmadan, dinlenmeden çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.

“İstismara ve provokasyona açık en ufak alan bırakmak istemiyoruz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesi. https://t.co/WaG0rsapRI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

Burada son 40 yılda en çok anneleri, en çok kadınları etkileyen, en çok onların yüreklerini dağlayıp adeta yangın yerine çeviren terör belasını bertaraf etmeye dönük çabalarımıza kısa bir parantez açmak istiyorum. Cumhur İttifakı olarak bundan 2 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafeler aldık. En son geçen hafta örgütün uzun yıllardır yuvalandığı Hakurk bölgesinde 14 mağara daha boşaltıldı. Mecliste kurulacak izleme komisyonumuz inşallah yakında çalışmalarına başlayacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz.

"Siyaset sorunlara çözüm üretme yeridir"

Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir. Türkiye Yüzyılı'nı önce terörsüz Türkiye, ondan sonra da terörsüz bölge ile taçlandırmak istiyoruz. Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin; anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin; fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında gök ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz.

"Bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyor. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. https://t.co/PdD7CcmpeJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2026

Ama biz halisane niyetlerle hareket ettikçe bakıyorsunuz öte tarafta kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Oysa ki biz bu konuda ilk günden beri daima ilkeli ve tutarlı davrandık. Terörsüz Türkiye sürecini günlük siyasetin mevzi kazanma arayışlarının dışında tutmaya ihtimam gösterdik. Bu tavrımızda herhangi bir değişiklik yoktur ve olmayacaktır. Unutmayın; siyaset yokuş yapma değil, sorunlara çözüm üretme yeridir.

"Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açıldı"

Unutmayın, siyaset kurumu sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Milletimizin siyaset kurumu ve siyasetçilerden beklentisi de bu yöndedir. Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda evvelallah son derece kararlıyız. Şunu herkes çok iyi bilsin ki Türkiye'nin kaybettiği, gençlerin, kadınların kaybettiği bir ortamda hiç kimse kazanamaz. Unutmayın, süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Biz kazananın Türkiye olacağına, 86 milyon ferdiyle Türk milleti olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.

Burada şunun da altını önemle çizmek istiyorum: Kıymetli hanım kardeşlerim, Terörsüz Türkiye sürecinde elbette kadınlara da önemli görevler düşüyor. Hangi kökenden ve görüşten olursa olsun ülkemizdeki tüm kadınların, tüm hanım kardeşlerimizin süreci sahiplenmelerini, sürecin başarısı için yüreklerini ortaya koymalarını istirham ediyorum. Bu sürecin Türkiye'yi nasıl değiştireceğini, dönüştüreceğini ve nasıl daha müreffeh ve güçlü bir ülke haline getireceğini sizlerin anlatması gerekiyor. En büyük sorunu çözmüş, iç cephesi güçlenmiş, demokrasi standartları yükselmiş, toplumsal bütünleşmesini sağlamış bir Türkiye'nin ne manaya geleceğini hepimizin çok iyi anlatması lazım. Açıkçası söylemek gerekirse, böyle bir Türkiye'de diğer toplum kesimlerinin yanı sıra en çok faydayı kadınların göreceğine inanıyorum. Bu yolda destek olanlara, katkı verenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha nice güzel günleri hep birlikte yaşamak umuduyla hepinizi hürmetle selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...