Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 19 takımın katılacağı Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek.

Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz tarihlerindeki 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şöyle:

1. hafta (Çin): Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya

2. hafta (Hollanda): Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya

3. hafta (Türkiye): Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya

Rakipler

Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

1. hafta (Çin): Türkiye-Tayland, Türkiye-ABD, Türkiye-Çin, Türkiye-Japonya

2. hafta (Hollanda): Türkiye-Almanya, Türkiye-Ukrayna, Türkiye-İtalya, Türkiye-Hollanda

3. hafta (Türkiye): Türkiye-Belçika, Türkiye-Fransa, Türkiye-Polonya, Türkiye-Rusya

Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.