Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit, nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Toptancı Hali'nde son dönemde asayiş ve kamu düzenini olumsuz etkileyen olayların arttığı, esnaf ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Toptancı Hali'nde son dönemde asayiş ve kamu düzenini olumsuz etkileyen olayların arttığı, esnaf ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığı, bahsi geçen yerde hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının yanı sıra bazı kişi ve grupların park alanları, nakliye ve mal alım satım faaliyetleri üzerinde hakimiyet kurarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerine karşı çıkanlar üzerinde baskı oluşturdukları, hemşehrilik esaslarına dayalı gruplar oluşturulduğu duyum ve ihbarlarının alınması üzerine 25 Kasım'da 33 şüphelinin yakalanması kararı doğrultusunda 300 kolluk personeliyle çalışma yapılmış, 27 şüpheli yakalanmış, 6 şüphelinin yakalanma çalışmalarına başlanılmış, şüphelilere ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 sallama bıçak, 84 çeşitli ebatlarda fişek, 72 kartuş ele geçirilmiş, 5 araç sürücüsüne idari ceza uygulanmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir."