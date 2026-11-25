İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre Ordu Sözcüsü Ekreminia, Hava Kuvvetleri komutanları ve personeliyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu dahil Silahlı Kuvvetlerin hazırlık seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Ekreminia, ordunun operasyonel hazırlığının geçmişe kıyasla arttığını belirterek, "Ordu başkomutanının talimatıyla Hürmüz Boğazı üzerinde daha güçlü bir kontrol ve gözetim uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere değinen Ekreminia, gemilerin son haftalarda bölgede yaşanan gelişmeler ve "izinsiz" geçişler nedeniyle çeşitli tehlikelerle karşılaştığını ifade etti.

Bu gemilerin İran'ın "izinsiz" kabul ettiği güzergahları kullandığı için mayınlara çarptığını öne süren Ekreminia, gemi sahiplerine "güvenli geçiş" için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.