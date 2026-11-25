BBC'nin haberine göre, BBC'nin Rusça servisi Belaruslu Cyber Partisans BY grubu ve Ukrayna’dan Silent Crow tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırının ardından, 2021’den Eylül 2026’ya kadar olan dönemde 11 milyondan fazla ölüm kaydına erişim sağladı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), siber saldırıyı kabul ederken, koruma altındaki bilgilerin sızmadığını öne sürdü.

5 binden fazla yabancı asker de hayatını kaybetti

Rosstat verilerini kendi verileriyle analiz ederek birleştiren BBC'nin Rusça servisine göre, 2022'deki başlangıcından Eylül 2026'ya kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 490 bin 334 Rus askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca analizde 5 bin 17 yabancı askerin de Rusya için savaşırken yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Öte yandan BBC'nin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada Ukrayna'nın asker kaybını 50 bin civarı olarak açıklasa da, "UA Losses" isimli internet sitesinde bu rakamın yaklaşık 115 bin olduğu iddia ediliyor.