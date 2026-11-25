ABD’de bu ayın başında hava sahasını kilitleyen ve binlerce yolcuyu mağdur eden teknik krizin perde arkası aralanıyor. Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre mühendisler, ülke genelindeki tüm uçuşların durdurulmasına (ground stop) neden olan arızayı laboratuvar ortamında yeniden oluşturmayı başardı. İncelemeler, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki uzak bir telsiz istasyonuna kurulan yeni bir yönlendiricinin, ulusal hava trafik kontrol sistemine aşırı miktarda veri yükleyerek radar ve telsiz iletişiminde kesintilere yol açtığını ortaya koydu.

Yetkililer, yeni cihazdaki gözden kaçan bir ayarın, kurumun emekliye ayırmaya hazırlandığı on yıllık eski yönlendiricilerle kurduğu iletişimi bozduğunu saptadı. Benzer bir sistem çökmesinin tekrarlanmaması için yazılım güncellemelerinin şart olduğu belirtilirken, FBI ve ulusal güvenlik birimlerinin de dahil olduğu soruşturmada olayın bir siber saldırı ya da sabotaj olmadığına yüzde 90 oranında emin olunduğu ifade edildi.

Yönetim ve denetim zafiyeti tartışılıyor

Ortaya çıkan bu teknik bulgular, gözleri telekomünikasyon altyapısını işleten özel yüklenici firma L3Harris’e ve FAA’nın denetim mekanizmalarına çevirdi. Önümüzdeki hafta Kongre’de ifade verecek olan FAA Yöneticisi Bryan Bedford ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’yi zorlu sorular bekliyor. Hava trafik sistemini modernize etmek için milyarlarca dolarlık bütçe ayıran ve Kongre’den 50 milyar dolarlık ek ödenek talep eden Trump yönetiminin, bakım süreçlerini hızlandırmak adına kurum içi onay mekanizmalarını devre dışı bırakması eleştirilerin odağında yer alıyor.

Geçmişte bu tür altyapı değişiklikleri en az altı FAA personelinin gözetiminde yapılırken, yeni düzenlemeyle ülke genelindeki tüm bu süreçlerin koordinasyonu yalnızca dört irtibat görevlisine bırakıldı. Havacılık teknisyenlerini temsil eden sendikanın başkanı David Spero, tüm ulusal hava sahasının bakım koordinasyonunun dört kişiye yüklenmesinin akıl dışı olduğunu belirterek, onay ve risk değerlendirme yetkilerinin özel şirketlere devredilmesine tepki gösterdi. FAA ise sahada birebir denetim yerine hizmet performansı takibi yaptıklarını savunarak uygulamayı müdafaa etti.

Benzer bir hata 2009 yılında da yaşanmıştı

Yaşanan bu kriz, akıllara 19 Kasım 2009 tarihinde meydana gelen benzer bir olayı getirdi. O dönemde L3Harris’in öncülü olan Harris Corp. şirketinin bir teknisyeni, Los Angeles merkezindeki bir yönlendiriciyi yanlış yapılandırmış ve hava trafik verilerinin yanlış rotalara yönlendirilmesi sonucu ağın yüzde 75’i bloke olmuştu. Ülke genelinde 129 tesisin etkilendiği o arızada da yüzlerce uçuş iptal edilmiş, Ulaştırma Bakanlığı müfettişleri FAA’nın yüklenici firmalar üzerindeki denetiminin yetersiz kaldığı uyarısında bulunmuştu.