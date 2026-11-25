Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda seyreden iki petrol tankerinin, deniz mayınına çarptığını duyurdu.

Tankerler, İran'ın "sahte ve yetkisiz" olarak kabul ettiği güzergahta seyrederken, deniz mayınlarına çarpmasının ardından meydana gelen patlama sonucu alev aldı.

Navigasyon ile takip sistemleri kapalı olan gemilerin mürettebatına uyarıda bulunulan açıklamada, ABD'nin "yalanlarına" inanmamaları ve gemilerinin deniz mayınlarının bulunduğu bölgelere sürüklenmesine müsaade etmemeleri çağrısı yapıldı.