Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur beklenen Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt ile kuvvetli rüzgar beklenen Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Van, Ardahan ve Iğdır için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.