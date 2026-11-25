Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerek, bunun kadınların güçlenmesinin ve adil geleceğin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak şiddet döngüsünü kırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti;

Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Kadınların güçlenmesinin ve adil geleceğin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu anlayışla Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz. 6284 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bu mücadeleyi bir devlet politikası olarak güçlendirdik. Diğer yandan şiddet döngüsünü kırmak için riskleri erken fark etmek ve zamanında harekete geçmek gerekiyor. Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritamız ile riskleri şiddet yaşanmadan önce belirlemeyi hedefliyoruz. Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi de her ilin ve her hanenin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün"

Bu mücadelenin hepimize düşen bir yanı var. Çocuklarımız, birbirimize nasıl davrandığımıza bakarak öğreniyor. Anlaşmazlıklarımızı nasıl çözdüğümüz, birbirimizi nasıl dinlediğimiz, onlara verdiğimiz en somut örnekler. Saygıyı, sevgiyi ve merhameti günlük hayatımızda yaşatarak şiddetsiz bir yaşam kültürü inşa edebiliriz. Biz, şiddete maruz kalan kadınların yanında olmaya ve her kadının güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Saygının olduğu yerde şiddete yer yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün.