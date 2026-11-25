Ülke basınında yer alan haberlerde, Norfolk polisinin, Prens William ve Prenses Kate'in Sandringham yerleşkesindeki Anmer Hall adlı konutunda şüpheli hareketlilik tespit edildiğine ilişkin ihbar üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Haberlerde, ihbarın 23 Kasım Pazartesi yerel saatle 18.00 sıralarında yapıldığı, bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin arama çalışmalarında eğitimli köpekler, insansız hava araçları ve helikopter kullandığı belirtildi.

Polis, yerleşke içerisinde hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle 2 erkeğin gözaltına alındığını ve şüphelilerin halen gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Açıklamada, olay sırasında konutun boş olduğu, Prens William ve Prenses Kate ile 3 çocuklarının ise Windsor'daki evlerinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Kensington Sarayı, güvenlik konularına ilişkin açıklama yapmayacağını kaydetti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2011'deki düğünlerinin ardından çifte hediye edilen 10 yatak odalı Anmer Hall, Prens William ve Prenses Kate tarafından tatillerde ve hafta sonlarında kır evi olarak kullanılıyor.