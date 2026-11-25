Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Kültür, İletişim ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Charlie McConalogue'un katılımıyla Birliğin doğu sınırlarındaki güvenlik durumu ve hibrit tehditler ele alındı.

Brunner, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar AB'nin doğu sınırlarında yaşayanların Rusya kaynaklı güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, göçün araçsallaştırılması, dronlar, siber saldırılar ve sabotaj eylemlerinin artık münferit olaylar olmaktan çıktığını söyledi.

AB'nin doğu sınırlarına yatırım yapmanın Birliğin güvenliğine yatırım yapmak anlamına geldiğini vurgulayan Brunner, Finlandiya'dan Bulgaristan'a kadar 600'den fazla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) personelinin ulusal sınır muhafızlarıyla görev yaptığını aktardı.

Brunner, Frontex'e ilişkin yeni düzenleme teklifi kapsamında, üye ülkelerin talebi üzerine görevlendirilmeye hazır bir hızlı müdahale gücü oluşturulacağını kaydetti.

Dronlarla mücadele için 500 milyon avroluk kaynak

Üye ülkelerden birinin güvenlik tehdidi tespit etmesi halinde komşularının da derhal bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden Brunner, "Avrupa Kritik İletişim Sistemi" aracılığıyla erken uyarı mekanizmalarının hızlandırılacağını ve ülkelerin acil müdahale birimleri arasında bağlantı kurulacağını ifade etti.

Brunner, "Dronlar Avrupa genelinde bir sorun ve ortak müdahale gerektiriyor. Yakında 'AB Dronlarla Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz ve Baltık bölgesinde geniş çaplı bir dron tatbikatı düzenlenecek." dedi.

AB'nin sınırlarında ve Karadeniz'de gözetleme faaliyetleri ile dronlarla mücadele tedbirleri için yaklaşık 500 milyon avroluk kaynağın mevcut olduğunu bildiren Brunner, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Bulgaristan ve Romanya'nın ortaklaşa kurduğu deniz güvenliği merkezinin faaliyete geçirilmesini hızlandırmak için 50 milyon avro tahsis edileceğini açıkladığını hatırlattı.

AB, yeni vize kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor

Brunner, vizelerin AB'nin ilk savunma hattını oluşturduğunu belirterek, 2022'den bu yana Rusya vatandaşları için vize ücretlerinin artırıldığını, başvuruların işlem sürelerinin uzatıldığını, belge şartlarının sıkılaştırıldığını ve çok girişli vize uygulamasına fiilen son verildiğini anlattı.

Rusya vatandaşlarına verilen vize sayısının önemli ölçüde azaldığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Brunner, Rus başvuru sahiplerinden daha fazla belge talep edilmesi için dün vize uygulamalarına ilişkin kılavuzların güncellendiğini bildirdi.

Brunner, "Üye ülkelere Rus savaşçıların tespit edilmesi ve bunlara tutarlı şekilde kısıtlama uygulanması için daha fazla araç sağlıyoruz." diye konuştu.

Rus sporcuların AB'de düzenlenen spor müsabakalarında Rusya bayrağı altında yarışmalarının yasaklanmasını da teklif ettiklerini kaydeden Brunner, gelecek yılın başında AB Vize Kodu'nda yapılacak değişiklikle hasım üçüncü ülkelerin vatandaşlarına yönelik hedefli kısıtlamalar getirileceğini söyledi.

AB'nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) kapsamında kasım itibarıyla 250 milyon giriş ve çıkışın kaydedildiğini aktaran Brunner, sahte veya uygun olmayan belgeler taşıyan yaklaşık 85 bin kişinin sınırlarda durdurulduğunu ve güvenlik tehdidi oluşturan 70 binden fazla kişinin AB'ye girişinin engellendiğini dile getirdi.

Brunner, hibrit tehditlerle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi için "Avrupa Acil Müdahale Çerçevesi" üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketi mesajı

AB Konseyi adına konuşan McConalogue da Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya başta olmak üzere Birliğin doğu sınırlarındaki ülkelerin Rusya ve Belarus'un kasıtlı ve sürekli baskısına maruz kaldığını savundu.

Bu ülkelerin göçün araçsallaştırılması, siber saldırılar, kundaklama, kritik altyapıya yönelik sabotaj girişimleri, hava sahası ihlalleri ve uydu navigasyon sinyallerine müdahale gibi hibrit faaliyetlerin başlıca hedefleri olduğunu belirten McConalogue, söz konusu eylemlerle AB ülkelerinin istikrarsızlaştırılmasının, vatandaşların demokratik kurumlara güveninin sarsılmasının ve Ukrayna'ya yönelik desteğin zayıflatılmasının amaçlandığını ifade etti.

AB sınırlarının güvenliğinin tüm üye ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan McConalogue, Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketinde hızla ilerlemeye hazır olduklarını bildirdi.

McConalogue, İrlanda'nın dönem başkanlığı kapsamında önceliklerinin ortak savunma projelerinin gecikmeden hayata geçirilmesi, hibrit tehditlere koordineli yanıt verilmesi, Frontex'in güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

NATO dahil uluslararası ortaklarla hibrit tehditlere karşı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinen McConalogue, Ukrayna'nın güvenliğinin AB ve üye ülkelerinin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Oturumun sonunda yeniden söz alan McConalogue, AB Konseyinin doğu sınırlarındaki üye ülkelerin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının bilincinde olduğunu ve gerekli tedbirleri en üst düzeyde öncelik vererek almaya devam edeceğini söyledi.

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından AB'nin güvenlik gündeminde ağırlık kazanan "hibrit tehditler", dron ihlalleri, siber saldırılar, sabotaj ve dezenformasyon faaliyetlerini kapsıyor.