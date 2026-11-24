Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Georgy Mikhno'nun bakanlığa çağrıldığını ve kendisine "çok sert bir diplomatik nota" iletildiğini söyledi.

Büyükelçi Mikhno'nun notayı kabul ettiğini belirten Wewior, notada Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesine karşı çıktığının bildirildiğini dile getirdi.

Polonya hava sahasını ihlal eden füzelerin kime ait olduğunun bilindiğini belirten Wewior, konunun tartışmaya açık olmadığını, Büyükelçi Mikhno'nun da füzelerin kaynağını bildiğini ifade etti.

"Polonya, NATO ülkeleriyle dayanışma içinde"

Notanın içeriğinin bir bölümünü aktaran Wewior, "Polonya, NATO ülkeleriyle dayanışma içinde, egemenliğimizi ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla savunma kapasitesini her türlü yolla güçlendirecek ve ayrıca Rus saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'yı destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Wewior, Büyükelçi Mikhno'nun sınır dışı edilmesi ihtimaline ilişkin, diplomatik alanda atılabilecek başka adımlar da bulunduğunu kaydetti.

Polonya'nın da Rusya'da bir büyükelçisi bulunduğuna dikkati çeken Wewior, farklı yorum ve değerlendirmeler konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini, ülkeye zarar verecek bir söylemin parçası olmamak ve soğukkanlı davranmak gerektiğini vurguladı.

Wewior ayrıca hızlı hareket ederek karar alan Polonya'nın müttefiklerine teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Mikhno ise bakanlıktan ayrılırken yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu olaylarla bağlantısının olmadığını savundu.

Mikhno, "bahsi geçen unsurların" kaynağının belirlendiğini gösteren ikna edici ve doğrulanabilir herhangi bir kanıt sunulmadığını vurguladı.

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı.

NATO, bu gelişme üzerine Polonya'ya bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı almıştı.