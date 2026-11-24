MHP Genel Başkanı Bahçeli, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi bir helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ederken kaza kırıma uğramış, akabinde bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu bildirilmiştir. Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimizden niyazım kahraman ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve beladan koruması, onları daima hıfzu emanında eylemesidir."