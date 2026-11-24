Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu doğrultuda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncu Deniz Çakır'ın da bulunduğu belirtildi.