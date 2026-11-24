Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun." ifadelerine yer verdi.

Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2026