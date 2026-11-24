İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı hadsiz ifadeleri kınıyorum. Cumhurbaşkanımızı 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi kavramlarla anmak, siyasi eleştiri sınırlarını aşan bir yaklaşımdır. Siyasette farklı görüşler ve sert eleştiriler elbette olabilir. Ancak bunların iftira, hakaret ve itham üzerinden yürütülmesi kabul edilemez.

Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar girdiği seçimlerde milletimizin desteğini ve teveccühünü alarak görev üstlenmiştir. Milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yok sayan bir söylemin demokratik siyasetle bağdaşması mümkün değildir. Demokratik siyasetin gereği, milletin iradesine saygı duymaktır."