Reuters tarafından incelenen şirket içi yazışmalar, Microsoft'un büyük hizmet kesintilerini önleme ve bunlara müdahale etme süreçlerini baştan aşağı yenilemek için en üst düzey acil durum planı olan "Kırmızı Alarm"ı devreye soktuğunu ortaya koydu.

Avustralya ve Japonya'dan ABD'ye kadar pek çok ülkede hükümet kurumlarını, finans şirketlerini ve hava yolu iletişimini sekteye uğratan 24 saatlik kesintinin ardından, kritik dijital altyapıların kırılganlığına dair endişeler artmıştı.

Siber saldırı veya yapay zeka kaynaklı olmadığını açıkladığı kesintinin temmuz ayında sisteme eklenen fark edilmemiş bir Windows ölçeklenebilirlik hatasından kaynaklandığını belirten Microsoft'ta, Üst Yönetici Satya Nadella yaşanan aksaklık nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti.

Kesinti sırasında ekipler 'savaş sisi' içinde çalıştı

Bulut tabanlı e-posta hizmeti Exchange Online'ın yanı sıra Outlook, Teams ve Copilot gibi temel Microsoft 365 ürünlerini vuran arıza, şirket tarihinde müşterileri en geniş çapta etkileyen olay olarak kayıtlara geçti. M365 Core Başkanı Jason Henderson, çalışanlara gönderdiği notta daha önce hiçbir zaman bu kadar çok müşterinin bu kadar uzun süre e-postasız kalmadığını belirterek Kırmızı Alarm'ın ekipler için en yüksek öncelikli görev olduğunu vurguladı.

M365 Core ve Work IQ birimlerinden sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Amanda Silver ise mühendislerin kesinti süresince adeta bir "savaş sisi" içinde çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. En yetkin mühendislerin görevlendirilmesine rağmen arıza teşhis verilerinin dağınık iç takip sistemlerine yayılmış olması nedeniyle ekiplerin ortak bir karar tablosu oluşturmakta zorlandığı, 11 farklı Teams sohbet kanalında 11 binden fazla mesaj paylaşıldığı aktarıldı. Şirket yöneticilerinden Charles Lamanna da etkilenen sistem bileşeninin tek seferde yaklaşık on yıllık kabul edilebilir hata payına denk bir arıza yaşadığını belirtti.

Küresel çözüm hedefi bir saate indiriliyor

Kritik krizler için ayrılan Kırmızı Alarm seferberliği kapsamında Microsoft, yük dengeleme, coğrafi trafik bölümleme ve daha hızlı kurtarma mekanizmalarına odaklanan beş ayrı çalışma alanı belirledi. Gelecekteki olası arızalarda dünya genelinde bir saat içinde çözüme ulaşmayı hedefleyen şirket, sistem sağlığı verilerini daha hızlı analiz edebilmek için yapay zeka araçlarını da mühendislerin kullanımına sunmayı planlıyor.

Organizasyonel ve yapısal sorunları mercek altına alan Henderson, daha önce yayımladığı bir başka notta da acil sistem yamalarının dünya geneline yayılmasının çok uzun sürdüğüne dikkat çekmişti. Yakın zamandaki bir başka olayda acil bir düzeltmenin küresel ölçekte devreye alınmasının beş ila altı gün sürdüğünü hatırlatan Henderson, en acil güvenlik ve sistem sorunlarında tespitten güvenli küresel dağıtıma kadar geçen sürenin bir saate indirilmesi gerektiğini ancak şirketin henüz bu noktada olmadığını kaydetti.