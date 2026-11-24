Yüzeyi irili ufaklı ve dağınık kayalarla kaplı olan Mars'ta alışılmışın dışında düzenli bir doğa olayı keşfedildi. Gezegen ekvatoru yakınlarındaki volkanik Tharsis bölgesinin yüksek kesimlerinde yer alan Daedalia Planum'da, dev kayaların adeta özenle dizilmiş gibi kavisli sıralar oluşturduğu belirlendi.

2002 yılında elde edilen yörünge görüntülerinde topografik açıdan sade ve düz bir alan olarak görünen bölgenin, NASA'nın Mars Yörünge Kaşifi üzerindeki yüksek çözünürlüklü HiRISE kamerasının çektiği yeni fotoğraflarla çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu anlaşıldı.

Parmak izini andıran beş kilometrelik desen

Yaklaşık 5'e 15 kilometrelik bir alanı inceleyen araştırmacılar, zarifçe kıvrılan çizgilerden oluşan karmaşık bir düzenlemeyle karşılaştı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan merhum gezegen bilimci Paul Geissler, parlak kayaların 5 ila 10 metre aralıklarla uzun ve kavisli sıralar halinde dizilerek parmak izini andıran bir desen oluşturduğunu kaydetti. Mars'ın başka hiçbir noktasında benzerine rastlanmayan bu yüzey şeklinin tam olarak nasıl oluştuğu ise gizemini koruyor.

Donma-çözülme döngüsü mü, sismik sarsıntılar mı?

Bilim insanları bu gizemli dizilimi açıklamak için iki temel ihtimal üzerinde duruyor. İlk olasılık, Dünya'daki soğuk iklim bölgelerinde de görülen ve donma-çözülme döngüleriyle büyük kayaların ince topraktan ayrışarak şeritler veya çokgenler oluşturduğu "desenli zemin" olgusu. Mars'ta 5 bin 455 metre rakımda yer alan Daedalia Planum yaylasının da benzer bir donma ve çözülme sürecinden geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İkinci olasılık ise gezegendeki sismik sarsıntıların yol açtığı fiziksel ayrışma. Farklı boyutlardaki kuruyemişlerin bulunduğu bir kap sallandığında en büyük parçaların üste çıkması gibi, yer altındaki sismik titreşimlerin de büyük kayaları yüzeyde belirli bir düzene sokabileceği düşünülüyor. Ancak sismik hareketlerin bu denli kusursuz sıralar oluşturup oluşturamayacağı ve Tharsis bölgesinin altında buna yetecek kadar sismik aktivite bulunup bulunmadığı soruları henüz yanıt bulmuş değil.