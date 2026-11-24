Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, işletmenin fiyatlandırma ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi. İş yerinde satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketinin bulunmadığı; rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin ise bulundurulmadığı tespit edildi.

Özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen işletmenin tabela ve servis fişlerinde "Özel servis" ibaresine yer vermediği saptandı. Ayrıca, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlenmediği, yedek parça fiyat listesinin olmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu belirlendi.

Denetimlerde, tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği, ayrıca tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıkların olduğu tespit edildi.

Tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar Reklam Kurulunda

Tespit edilen aykırılıklarla ilgili tutanak tutulup firma hakkında cezai işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada, işletme hakkında "tüketiciyi yanıltıcı ticari uygulamalar" kapsamında da inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lastikleri kötü durumda olmayan aracın 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması, tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu, ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, dürüst ticareti tesis etmek ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadele etmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."